Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto stamane a Pieve di Cento. Erano da poco passate le 7:30 quando il conducente di un’autovettura ha perso il controllo dell’auto, finendo capottato lungo via Cremona. La persona ferita è stata soccorsa dai sanitari inviati dal 118 e dai vigili del fuoco e condotta all’Ospedale Maggiore in codice di media gravità. Sul posto anche i carabinieri e la Polizia locale.