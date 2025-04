Un evento musicale di profonda commozione e straordinaria bellezza si terrà venerdì 11 aprile alle 21 nella Basilica dei Servi di Bologna: l’esecuzione della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi.

Questo capolavoro sacro, composto dal Maestro di Busseto in memoria di Alessandro Manzoni, assume in questa occasione un significato ancora più intenso e toccante: il concerto sarà un sentito omaggio alle vittime sul lavoro, un momento di riflessione e di memoria attraverso la potenza universale della musica, in un periodo segnato da recenti e dolorose tragedie sul territorio.

La Basilica dei Servi, con la sua architettura solenne e la sua acustica avvolgente, offrirà lo scenario ideale per esaltare la drammaticità e la spiritualità della Messa da Requiem. L’esecuzione sarà affidata all’Orchestra e Coro della Cappella Musicale dei Servi e alla Corale Quadriclavio, sotto la direzione del Maestro Lorenzo Bizzarri, per un totale di circa 150 persone che si ringrazia per la collaborazione artistica al progetto. L’evento è patrocinato dal Comune e dalla Città metropolitana di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna.

Particolarmente attesa è la performance del prestigioso quartetto di voci solistiche, che vedrà protagonisti due nomi di spicco del panorama lirico internazionale: il basso Michele Pertusi, acclamato interprete verdiano dalla vocalità profonda e autorevole, e il tenore Fabio Armiliato, celebre per la sua voce potente e la sua intensa espressività. A completare il cast, la bellezza e l’emozione delle voci femminili saranno affidate alla soprano serbo Marija Jelic e alla mezzosoprano cinese Aoxue Zhu.

La Messa da Requiem di Verdi è un’opera di straordinaria forza espressiva, capace di toccare le corde più profonde dell’animo umano, considerata una delle vette della musica sacra del XIX secolo. Il concerto rappresenta un’occasione unica per ascoltare dal vivo questa monumentale composizione e, attraverso le sue pagine intense e commoventi, si propone come un momento di raccoglimento e di solidarietà, per onorare la memoria di chi non c’è più, con la sincera speranza che iniziative come questa possano contribuire a una maggiore consapevolezza e, in futuro, a una diminuzione degli incidenti sul lavoro.

Questo evento è stato reso possibile grazie al prezioso sostegno di Fondazione del Monte di Bologna, Ravenna, Fondazione Carisbo e AERCO. Un ringraziamento al Comune di Bologna, a Silvana Fusari di PMG-Italia, al pittore Carlo Sorricelli e al Centro Commerciale Via Larga per il loro contributo fondamentale nell’organizzazione.

Si consiglia di usufruire della prevendita, data la rilevanza dell’evento. L’ingresso è possibile fino ad esaurimento posti. Le auto fornite di contrassegno disabili e regolarmente autorizzate all’ingresso in ZTL possono parcheggiare nella piazzetta antistante la basilica.

Per ulteriori informazioni sui biglietti, accrediti stampa e richieste, si prega di contattare:

Giorgia Busti, Direttrice di produzione e di Segreteria

Email: info@musicaiservi.it

https://www.musicaiservi.it/web/