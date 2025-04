Alto il livello di attenzione applicato nella giornata di ieri da parte del reparto di Polizia Commerciale della Polizia Locale, impegnato nell’attività di antiabusivismo svolto in occasione della partita allo stadio Dall’Ara tra Bologna e Napoli.

Già dal tardo pomeriggio alla Centrale Radio Operativa era arrivata la segnalazione riguardante un venditore attivo in via Porrettana, dove aveva allestito un vero e proprio posteggio con struttura in metallo e piano in legno per intercettare i tifosi napoletani che si dirigevano verso il settore ospiti. Immediatamente raggiunto dalla pattuglia della Polizia Commerciale, all’uomo sono stati sequestrati 164 articoli tra sciarpe, magliette, felpe e cappellini, oltre all’intera struttura predisposta per la vendita.

Inoltre, sempre in zona Porrettana, un altro venditore abusivo si era dedicato alla vendita di bevande organizzandosi con carrello, vasca e bottiglie di birra e di acqua. Anche in questo caso, gli agenti hanno operato al sequestro della merce, circa 70 bottiglie, oltre all’attrezzatura utilizzata per la vendita.

A completamento dell’attività di controllo, la Polizia Locale ha più volte sanzionato un venditore regolare perchè non rispettava le regole relative all’occupazione del suo posteggio. Al termine di tutti i controlli, sono stati redatti dieci verbali per circa 7400 euro di sanzioni.