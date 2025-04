Tre podcast per cominciare. Prende il via la collaborazione fra la Regione Emilia-Romagna e Chora Media, con l’obiettivo di fornire competenze tecniche e narrative adatte per creare contenuti coinvolgenti, professionali e di alta qualità e aprire la strada a una rete di persone che lavorano nel pubblico in grado di usare il podcasting per raggiungere nuovi pubblici, a partire dal settore culturale. È la “Emilia-Romagna Podcast Academy”, che, attraverso Chora Media, guarda a nuovi modi di raccontare la cultura attraverso l’audio.

Il 26 febbraio scorso si è tenuto un ‘open day’ online, aperto alle istituzioni culturali dell’Emilia-Romagna coinvolte nel progetto, 45 al momento, per un totale di 59 donne e uomini.

Questa mattina si è svolta la giornata inaugurale del percorso, a Bologna, presso l’auditorium Biagi in Sala Borsa (piazza del Nettuno 3), con i saluti dell’assessora alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, Gessica Allegni, e l’intervento di Mario Calabresi, fondatore di Chora&Will Media.

“Siamo orgogliosi di aver collaborato alla creazione della prima Podcast Academy regionale in Italia- ha sottolineato l’assessora Allegni-. Un’idea innovativa nata nell’ambito dell’area biblioteche e archivi della Regione e pensata per promuovere i servizi e le attività delle biblioteche, degli archivi storici e dei musei emiliano-romagnoli utilizzando un linguaggio contemporaneo. Anche così possiamo promuovere il nostro patrimonio culturale e, con una nuova narrazione, restituirlo alla collettività, dialogando con un pubblico più ampio. Ringrazio tutti i partecipanti per aver aderito all’iniziativa che speriamo possa contribuire a raggiungere e avvicinare anche i più giovani a un bene pubblico e prezioso quale è la nostra offerta di cultura in Emilia-Romagna”.

Secondo i dati Ipsos in Italia nel 2024 sono stati 12 milioni gli ascoltatori di podcast, e di questi il 39% appartiene alla fascia under 35.

Il corso

I partecipanti acquisiranno competenze pratiche in tutte le fasi della creazione di un podcast. Da come trovare un’idea, a come scrivere l’audio, come usare la voce, come lavorare sulla sonorizzazione e, infine, come promuovere il proprio podcast. Il format dell’Academy è stato sviluppato, attraverso un lavoro in co-progettazione tra Regione e Chora Media (della società Be Content di Milano), per realizzare in via sperimentale tre podcast e, parallelamente, per accompagnare le istituzioni culturali interessate. Nello specifico, le istituzioni che hanno aderito sono quattro archivi, dodici biblioteche, otto fondazioni, otto musei e dodici fra Reti museali, poli bibliotecari e sistemi.

Il percorso di accompagnamento si svilupperà secondo un calendario molto articolato che vede nei primi mesi prima della pausa estiva la parte più propriamente didattica e da settembre la produzione vera e propria dei tre podcast.

Sono previsti incontri in presenza e da remoto, e per tutto il percorso è a disposizione una piattaforma dedicata che consente a Chora Media di seguire, in modo collegiale e individuale, le necessità dei partecipanti.