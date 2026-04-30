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Al via la nuova edizione della Start Cup Emilia-Romagna 2026, la business plan competition che accompagna team imprenditoriali in un percorso di formazione, mentoring e crescita imprenditoriale.

Con il sostegno della Regione, promossa da Art-ER e dal sistema regionale della ricerca e dell’università, Start Cup rappresenta da 26 anni il principale punto di incontro tra ricerca, innovazione e impresa sul territorio.



L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire la nascita di progetti imprenditoriali, startup e spin-off con un forte legame con il mondo della ricerca, offrendo agli innovatori gli strumenti per verificare la fattibilità della propria idea e consolidare il proprio business.

L’edizione di quest’anno, oltre al programma di formazione rivolto ad aspiranti imprenditori con idee innovative, offre, per la prima volta, un percorso avanzato a startup e spin-off universitari o della ricerca (costituiti in forma di società a partire dal 1^ gennaio 2025, con dichiarazione di inizio attività non antecedente al 1^ ottobre 2025) e attivi sul territorio regionale.

Entrambi i percorsi prevedono momenti di formazione intensiva, incontri con mentor e investitori, sessioni di coaching personalizzato e la partecipazione all’evento finale, previsto per ottobre 2026.

Percorso a premi

Nel Percorso di fattibilità, 30 team saranno selezionati per i workshop iniziali e fino a 10 accederanno alla seconda fase di formazione e mentoring, culminando nella presentazione del business plan e del pitch finale.

I migliori progetti riceveranno premi in denaro destinati alla costituzione della società in Emilia-Romagna entro 6 mesi dalla chiusura della competizione. Nel percorso avanzato saranno selezionati 6 spin-off che riceveranno servizi di valore aggiunto per il consolidamento del business e la possibilità di presentarsi in occasione dell’evento finale. In palio, la possibilità di accedere al Premio nazionale per l’innovazione (Pin).

Informazioni e candidature

Il bando completo e le modalità di partecipazione sono disponibili su startcupemiliaromagna.it . Le candidature possono essere presentate entro e non oltre le ore 13 di giovedì 14 maggio 2026.