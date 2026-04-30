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Dall’11 al 21 giugno, l’estate porta nuova energia al Parco Secchia di Villalunga, dove si rinnova l’appuntamento con il celebre MOSA Festival, una delle manifestazioni più amate e seguite dell’Emilia. Undici giorni, l’area del Parco Secchia si trasformerà in un vibrante crocevia di esperienze condivise, combinando sapientemente musica, sport, spettacolo e convivialità per creare un evento intergenerazionale che celebra lo spirito di comunità. Concepito per promuovere momenti di incontro autentico e aggregazione sociale, il MOSA Festival si è affermato negli anni come un appuntamento irrinunciabile per il territorio.

L’edizione 2026, nella nuova sede di Villalunga, si prospetta come una delle più emozionanti e innovative di sempre, grazie a un programma ricco e diversificato. Non solo grandi concerti e performance di rilievo, ma anche format musicali emergenti, street food di qualità e una gamma variegata di attività dedicate alle famiglie, per garantire a ogni visitatore un’esperienza indimenticabile.

Il fulcro del festival sarà senza dubbio l’eccezionale proposta artistica. Il palco principale accoglierà alcuni dei protagonisti più seguiti della scena musicale italiana: dalla carica trascinante di Fedez alle vibranti sonorità urban di Samurai Jay, fino all’esuberanza sonora di Le One. Ad arricchire ulteriormente la varietà degli spettacoli dal vivo ci sarà l’irresistibile energia di Tony Pytoni e i dj set adrenalinici del talentuoso Dj Schenetti.

Accanto alle esibizioni individuali, il festival proporrà format collettivi capaci di animare e far ballare migliaia di partecipanti. Tra i più attesi figurano l’irresistibile fenomeno Teenager Dream, che porta con sé un mix coinvolgente di nostalgia e divertimento intergenerazionale, e l’inimitabile animazione firmata ScuolaZoo, la cui carica festosa è una garanzia per i più giovani.

Tuttavia, il MOSA Festival non si esaurisce con la musica e il divertimento. È soprattutto un esempio concreto di quel che può nascere dalla forza del volontariato e dalla collaborazione sinergica con le realtà locali. Questo evento rappresenta un potente motore di coesione sociale e inclusione culturale, offrendo uno spazio sicuro e gioioso in cui la comunità può ritrovarsi, celebrare e ripartire insieme.

Undici giorni intensi, ricchi di emozioni e immersi nel verde: il MOSA Festival è ormai il simbolo dell’estate di Villalunga. Un’occasione unica per vivere un mix irripetibile di musica, sport, sapori e condivisione. Quest’anno il festival è pronto a superarsi, accogliendo migliaia di visitatori in un’atmosfera carica di entusiasmo ed energia contagiosa.