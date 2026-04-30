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Per la prima volta nella storia di CIA – Agricoltori Italiani Reggio Emilia è una donna a guidare l’associazione: Valeria Villani è stata eletta presidente all’unanimità dalla IX Assemblea elettiva, svoltasi al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, davanti a una platea numerosa e partecipe di agricoltori, delegati e rappresentanti del territorio.

Un voto compatto, che segna un passaggio storico per l’organizzazione e apre una nuova fase per l’agricoltura reggiana. L’assemblea, dal titolo “Dalle radici, il nostro futuro”, ha rappresentato un momento di confronto concreto sulle sfide del settore, confermando il forte legame tra l’associazione e il territorio.

«Assumo questo incarico con grande responsabilità e consapevolezza – ha dichiarato la neo presidente Valeria Villani –. È un onore essere la prima donna alla guida di CIA Reggio Emilia, ma soprattutto è il segno di un cambiamento reale che sta attraversando l’agricoltura. Oggi le donne sono sempre più protagoniste, portando competenze, visione e capacità di innovare».

Nel suo intervento, Villani ha sottolineato il ruolo strategico dell’agricoltura per il territorio: «L’agricoltura non è solo economia, ma identità, paesaggio e comunità. Reggio Emilia è parte integrante della Food Valley e qui si genera valore ogni giorno, nelle aziende, nelle stalle e nei campi. Dobbiamo difendere e rafforzare questo sistema, affrontando con determinazione le sfide che abbiamo davanti».

Dalle difficoltà legate all’aumento dei costi e all’instabilità dei mercati, fino alla necessità di accelerare i processi di innovazione e sostenibilità, sono stati molti i temi affrontati nel corso dell’assemblea. «Il nostro obiettivo – ha proseguito – è trasformare le criticità in opportunità, rafforzando il sistema agricolo e costruendo risposte condivise lungo le filiere. Serve una visione chiara e la capacità di fare squadra».

Un sistema agricolo, quello reggiano, che si distingue per la qualità delle sue produzioni e per la forza delle sue filiere, dal lattiero-caseario al vitivinicolo, senza dimenticare il comparto zootecnico, orticolo e cerealicolo. Un equilibrio costruito nel tempo, che oggi deve essere difeso e rilanciato di fronte a scenari economici sempre più complessi, dove competitività, sostenibilità e valorizzazione del prodotto diventano elementi centrali per garantire futuro alle imprese.

Imprenditrice agricola alla guida di un’azienda cerealicola tra le più avanzate del territorio, Villani incarna un modello di agricoltura innovativa, capace di integrare tecnologia e sostenibilità. Un percorso maturato anche attraverso un solido impegno nella rappresentanza, con incarichi a livello locale e regionale. Raccoglie il testimone di Lorenzo Catellani, recentemente nominato presidente di CIA Emilia-Romagna. «A Lorenzo va il mio grazie più sincero per il lavoro svolto in questi anni, per la passione e la dedizione con cui ha guidato l’associazione, contribuendo a rafforzarla e a farla crescere» ha aggiunto Villani, che ha poi concluso: «CIA deve essere sempre più un punto di riferimento per gli agricoltori. Dobbiamo accompagnare le imprese nei cambiamenti in atto, sostenere il reddito e promuovere un’agricoltura competitiva, sostenibile e capace di guardare al futuro senza perdere le proprie radici».

La presidente avrà al suo fianco i vicepresidenti Fabrizio Cagni (imprenditore zootecnico) e Alberto Lugli (viticoltore).

Con l’elezione all’unanimità di Valeria Villani, CIA Reggio Emilia compie un passo che racconta il presente e il futuro delle sue campagne: un’agricoltura che cambia e che si rinnova, fondata su eccellenze che vanno tutelate e valorizzate, pilastri della Food Valley e patrimonio strategico del territorio.

Valeria Villani

Laureata in Marketing all’Università di Parma e con un master in commercializzazione dell’agroalimentare, Valeria Villani, 45 anni, è un’imprenditrice agricola e una figura profondamente radicata nel territorio reggiano, dove guida insieme alla famiglia un’azienda cerealicola storica, oggi riconosciuta tra le realtà più avanzate dell’Emilia-Romagna.

Alla guida dell’azienda agricola Carlini, ha promosso un significativo percorso di trasformazione introducendo sistemi di agricoltura 4.0 e tecnologie di precisione applicate su centinaia di ettari. L’utilizzo di mappe satellitari, strumenti di digital farming e piattaforme avanzate di gestione dei dati ha consentito di migliorare rese ed efficienza, riducendo al contempo l’impiego di risorse come acqua, agrofarmaci ed energia. Un modello che integra sostenibilità ambientale ed economica, rispondendo alle sfide dei cambiamenti climatici e alla necessità di preservare le risorse naturali.

Accanto all’attività imprenditoriale, ha maturato una solida esperienza nella rappresentanza agricola: è stata presidente regionale di AGIA (Giovani Imprenditori Agricoli di CIA), vicepresidente regionale di CIA e negli ultimi anni vicepresidente provinciale di CIA Reggio Emilia, contribuendo al coordinamento dell’organizzazione e al rafforzamento del dialogo con istituzioni, enti e associati.

Nel corso della sua esperienza ha sviluppato competenze trasversali che spaziano dalla gestione aziendale e amministrativa alla pianificazione strategica, fino alla capacità di costruire relazioni e rappresentare efficacemente le istanze del mondo agricolo. Il suo percorso unisce visione imprenditoriale, capacità organizzativa e una profonda conoscenza delle dinamiche del settore, maturata quotidianamente sul campo.

Con la nomina a presidente di CIA Agricoltori Italiani di Reggio Emilia, Valeria Villani porta alla guida dell’organizzazione un approccio concreto e orientato al futuro, fondato su innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle imprese agricole, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo come punto di riferimento per gli agricoltori del territorio.