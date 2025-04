Giovedì 10 aprile alle ore 19.00 la Fondazione MAST ospita il Concerto da Camera di Filarmonica della Scala, della quale UniCredit è Main Partner.

Marco Zoni, flauto

Pedro Pereira de Sá, oboe

Aron Chiesa, clarinetto

Gabriele Screpis, fagotto

Emanuele Giovanni Urso, corno

Il Quintetto di fiati esegue un programma che affianca compositori di inizio 900 (Debussy e Fauré) caratterizzati da una scrittura leggera ed espressiva ad alcune trascrizioni mozartiane nelle quali prevale un’espressività drammatico-operistica.

Programma:

Nozze di Figaro Ouverture di Mozart (4’)

di Mozart (4’) Fantasia e andante “per organo meccanico” di Mozart (15’)

Quintetto in mi op. 56 di Danzi (12’)

Intervallo

Pavane di Fauré (4’)

Petite Suite di Debussy (13’)

Quintetto di Ibert (8’)

Ingresso gratuito su prenotazione (limitato a 370 posti) su www.mast.org

****

Fondazione MAST è un’istituzione culturale internazionale e filantropica, basata sulla Tecnologia, l’Arte e l’Innovazione, nata a Bologna nel 2013. Situata accanto alla sede del gruppo industriale Coesia, in un complesso multifunzionale concepito come tramite tra l’impresa e la comunità, il MAST è un luogo aperto di condivisione e collaborazione in cui ogni cittadino ha accesso all’apprendimento, alle arti, alla fotografia. Gli spazi espositivi ospitano mostre temporanee dedicate alla fotografia dell’industria e del lavoro.

