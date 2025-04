Nella notte tra giovedì 10 aprile e venerdì 11 aprile 2025, nei pressi di via Fontana nel Comune di San Pietro in Casale, Hera effettuerà un intervento di riparazione di un’importante condotta idrica. Per realizzare i lavori, dalle 21 di giovedì 10 aprile alle ore 7 di venerdì 11 aprile sarà necessario interrompere il servizio nei comuni di Galliera, San Pietro in Casale, Malalbergo (compreso Altedo), Baricella, Castello d’Argile e Pieve di Cento. Nella stessa fascia oraria, ad Argelato e Minerbio potranno verificarsi cali di pressione, e verrà sospesa la fornitura idrica verso Poggio Renatico, in provincia di Ferrara.

Per ridurre quanto più possibile i disagi, Hera ha programmato i lavori in gran parte nell’orario notturno. L’invito ai cittadini che vivono nelle zone interessate è di rifornirsi di acqua per le necessità primarie.

Al ripristino del servizio, l’acqua potrà presentare una colorazione rossastra che non ne pregiudica la potabilità e che non è dannosa per la salute.

Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture.