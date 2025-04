La Polizia di Stato, nella notte di sabato 5 aprile, ha svolto un servizio di controllo straordinario, denominato “Servizio Stragi”, nella zona di Bologna limitrofa a via Stalingrado dove sono presenti diversi locali, bar e discoteche nei quali erano state organizzate feste per l’inizio del week end.

L’attività ha visto l’impiego di cinque pattuglie della Polizia Stradale – Sezione di Bologna e del personale infermieristico dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Bologna, quest’ultimi dotati dell’Ufficio Mobile per lo svolgimento degli esami relativi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti.

A seguito dell’attività svolta gli Agenti hanno controllato 53 veicoli e 89 persone, di cui una è stata denunciata in stato di libertà; quattro conducenti sono risultati in stato di ebbrezza e cinque conducenti sono risultati positivi a sostanze stupefacenti, nello specifico cannabis.

Per quest’ultimi, la positività sarà confermata dalle ulteriori analisi che saranno effettuate dal laboratorio tossicologico forense di Roma.

Gli operatori, dunque, hanno ritirato complessivamente 9 patenti e decurtato in totale 40 punti, per le quali sono scattate le segnalazioni al Prefetto di Bologna per i provvedimenti di competenza.

Il servizio, disposto dal Servizio Polizia Stradale, è volto di individuare nuove strategie per limitare il grave fenomeno degli incidenti stradali ed a contrastare la guida in stato di ebbrezza alcoolica e in stato di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti o psicotrope.

Lo scopo di questi servizi, inoltre, è quello di sensibilizzare soprattutto i giovani al rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale, evidenziando che esse sono poste a salvaguardia della loro vita e di quella degli altri utenti della strada.

Tali attività di prossimità continueranno nei prossimi mesi, al fine di sensibilizzare la cittadinanza circa il rispetto delle norme del Codice della Strada e circa la necessità di non assumere bevande alcooliche o sostanze stupefacenti qualora ci si metta alla guida.