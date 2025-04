Da circa 4 anni, complice l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, maltrattava gravemente la madre, sottoponendola a continue richieste di soldi, accompagnate da minacce di morte, insulti e vessazioni, sia psicologiche che fisiche. In un episodio, le ha buttato addosso dell’acqua bollente cagionandole ustioni al collo; in un’altro, dopo averla svegliata in piena notte per chiederle il cellulare, al suo diniego la colpiva violentemente con l’aspirapolvere, causandole lesioni poi giudicate guaribili dai sanitari in 7 giorni.

Gravi presunte condotte delittuose quelle compiute da un 19enne reggiano, in conseguenza delle quali i carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza, a cui la vittima ha raccontato gli episodi, al termine delle indagini lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia. Quest’ultima, condividendo con le risultanze investigative dei carabinieri ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia la misura cautelare non custodiale del divieto di avvicinamento alla madre a meno di 500 metri, prescrivendogli di non avvicinarsi all’abitazione della vittima e non accedervi senza l’autorizzazione e di non comunicare con la madre in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo. Prescrivendo anche il dispositivo di controllo.

Dalle risultanze investigative è emerso che il 19enne, da circa 4 anni, con condotte reiterate, in abituale stato di alterazione determinato dall’assunzione volontaria di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti, maltrattava la madre convivente, minacciando quotidianamente di farle del male, percuotendola con pugni, calci, spintoni, tirandole i capelli o colpendola con qualsiasi oggetto trovato nell’immediata disponibilità. Inoltre le faceva quotidiani dispetti come buttarle l’immondizia sul letto, gettare tutti i mozziconi sul davanzale della finestra, buttandole tutti i vestiti per terra cospargendo di cibo i mobili della casa. Gravi episodi di violenza quelli descritti in denuncia, che riscontrati dai Carabinieri hanno portato al predetto provvedimento restrittivo di natura cautelare. I carabinieri ricevuto il provvedimento si sono recati a casa del 19enne dando esecuzione alla misura.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.