In Piazza Galvani e in Piazza XX Settembre, domenica 13 aprile, i Lions e Leo di Bologna hanno organizzato una serie di eventi per far conoscere le proprie attività di solidarietà e servizio alla comunità: è il Lions Day 2025.

Dalle 9.30 alle 17.30 in Piazza Luigi Galvani sarà possibile effettuare, gratuitamente, lo Screening per l’Epatite C, con il supporto dell’associazione Onconauti.

Alle 14,30 prenderà il via la Caccia al tesoro “Guglielmo Marconi, dalla nave Elettra a Radio Montello” per i ragazzi delle scuole, nel 150°+1 dalla nascita di Guglielmo Marconi, con la partecipazione dei Cani Guida Lions.

Sarà un’occasione, per tutti, di conoscere concretamente il Servizio Cani Guida Lions per i non vedenti, addestrati dalla Scuola Italiana Cani Guida Lions di Limbiate (MI), nonché di contribuire alla raccolta occhiali usati, portandoli alla relativa postazione.

Altrettanto importante sarà coinvolgere i cittadini, domenica, nella raccolta di giocattoli per l’associazione Piccolo Grandi Cuori che opera a favore del reparto di cardiochirurgia pediatrica presso il Policlinico Sant’Orsola (negozio che partecipa alla raccolta “GIOCHERIA” Via Castiglione 11 Bologna). Tutti sono invitati a portare i loro doni per i bambini ricoverati.

Per tutta la giornata, negli stand allestiti accanto alla statua di Galvani, si potrà entrare in contatto con le tante coinvolgenti attività che dimostrano come i volontari Lions possono “INSIEME, LASCIARE IL SEGNO”. In particolare, il programma “Lo Scudo delle Donne”, a supporto delle donne vittime di violenza, sostenuto da Ascom Confesercenti, CNA, Ordine dei Medici e dei Farmacisti e da altre realtà e sponsor sensibili al grave problema sociale.

In Piazza XX Settembre dalle 10.00 alle 12.00 , presso la Scuola Primaria Edmondo De Amicis si terrà l’Esposizione e premiazione dei disegni realizzati dagli allievi “Testimoni dei Portici del Futuro”, parte di un progetto di valorizzazione del patrimonio storico-artistico della nostra città attraverso la formazione e la sensibilizzazione dei più giovani.

Alle ore 11.00 la consegna dagli attestati agli alunni della classe 5°, a cura degli organizzatori del Progetto insieme alle Scuole De Amicis, il Comitato via Galliera e il Comitato Lions per i Portici.

Ricordiamo che, in collaborazione con il Comune, i volontari del Comitato Lions, di quello di Via Galliera ed il No Tag di Saragozza, in questi anni sono stati protagonisti della pulizia da graffiti e imbrattamenti per la riqualificazione di un tratto di Portici nella centrale Via Galliera, con relativa ripittura delle aree trattate, attività molto apprezzata dai cittadini.

Non solo a Bologna, in tutto il territorio nazionale si terranno iniziative: il Lions Day è una manifestazione di respiro internazionale in cui l’attenzione alla salute, al benessere dei cittadini, alla pace e alla comprensione internazionale s’intreccia con i valori della solidarietà e della coesione sociale.

Una intera giornata che illustra cosa sono e cosa fanno i Lions, insieme.