Stamane poco dopo le 7:30, in via della Repubblica a Scandiano, una donna di 49 anni è stata investita ed uccisa da un camion in manovra nel parco. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 assieme ai Vigili del fuoco ma per la donna, che era a piedi, non c’è stato nulla da fare.