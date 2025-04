La rete idrica di Calderara si rinnova. Nella mattinata di mercoledì 16 aprile Hera effettuerà un intervento di collegamento della rete idrica all’angolo tra via San Vitalino e via Stelloni Levante a Calderara di Reno (Bologna). I lavori di collegamento comporteranno la dismissione di 1,5 chilometri di vecchia tubazione che sarà sostituita con una nuova condotta, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia del servizio e garantirne la continuità.

L’intervento è previsto mercoledì 16 aprile e comporterà l’interruzione del servizio idrico dalle 8.30 alle 14.30, dal civico 28 di via San Vitalino fino a tutte le utenze della frazione di Longara. L’invito ai cittadini è di rifornirsi di acqua per le necessità primarie.

Al ripristino del servizio, l’acqua potrà presentare una colorazione rossastra che non ne pregiudica la potabilità e che non è dannosa per la salute.

In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato alla prima data possibile.

Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture.