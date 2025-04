Un cavallo con una tigre sulla schiena che traina un carretto con un orso incatenato sopra. Non è un film horror che narra di una futuristica chimera. È la messa in scena consapevole di una compagnia circense che punta allo stupore, alla paura, alla magia che può suscitare il dominio della fiera, l’animale esotico e libero che nelle favole è eroe, ma che nella realtà viene domato, redarguito, sminuito, ridicolizzato.

“L’ultimo spettacolo” è l’opera prima di Andrea Morabito, giornalista e regista LAV, che ha saputo raccontare in 70 minuti la storia della più grande liberazione di animali da un circo.

Il film verrà proiettato a Reggio Emilia presso il cinema Rosebud il 15 aprile alle ore 21.

Seguirà un dibattito con Andrea Morabito, regista del film che sarà intervistato da Sandra Campanini, Responsabile Ufficio Cinema del cinema Rosebud.

“L’ultimo spettacolo” narra di una liberazione, quella di 20 animali salvati dal Circo Martin, ma è anche la storia della tenacia dei volontari e attivisti della Sede LAV di Cagliari che per anni, nonostante il nulla di fatto ogni volta che veniva presentata una denuncia o una richiesta di controllo, hanno tenuto duro, fino alla svolta.

Un processo per maltrattamento di animali, durato dieci anni, che ha portato ad un risultato mai raggiunto prima: la condanna in via definitiva in Cassazione per Eusanio Martino e Adam Caroli, proprietari del Circo Martin. Un traguardo raggiunto anche grazie ad un pool di avvocate determinate: la loro tenacia ha contribuito a portare in salvo gli animali del Circo Martin e ad una sentenza che ha fatto giurisprudenza nel diritto animale.

La proiezione del film sarà anche l’occasione per parlare dell’attuale regolamento vigente in Italia. Infatti, la Legge-delega sullo spettacolo ha fissato il principio del “superamento dell’uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti” da attuare entro il 18 agosto con un Decreto Legislativo del Governo. Abbiamo l’occasione di fermare tutto questo e aggiungerci agli oltre 50 Paesi di tutto il mondo che hanno già adottato norme simili.

Stando al sondaggio DOXA, già nel 2023 il 76% dei cittadini italiani si era detto contrario al circo che usa ancora gli animali, chiediamo agli italiani di supportarci nella nostra campagna e firmare la petizione – dichiara Gianluca Felicetti Presidente LAV – I dati parlano chiaro: la maggior parte degli italiani sono concordi sul fatto che gli spettacoli di intrattenimento pubblico con gli animali non abbiano più senso di esistere, fanno solo soffrire gli animali e non hanno alcun valore educativo. Cosa stiamo aspettando quindi?

La LAV di Reggio Emilia sarà presente nell’atrio del cinema con i suoi tavoli, per raccogliere le firme dell’appello in cui si chiede al Ministro della Cultura Giuli di portare a Palazzo Chigi, senza ulteriori rinvii o ritardi, lo schema di Decreto legislativo di attuazione della Legge delega sullo spettacolo, che prevede lo stop all’utilizzo degli animali nei circhi e spettacoli viaggianti come già deciso da tanti altri Paesi, con il dovuto aiuto al settore per la riconversione e senza alcuna perdita di posti di lavoro”.

Il film “L’ultimo Spettacolo” di Andrea Morabito è prodotto da LAV grazie al contributo dei soci e dei sostenitori, è distribuito nelle sale cinematografiche da Mescalito Film.

È possibile supportare LAV attraverso una raccolta fondi che permetterà di sostenere i costi di realizzazione e promozione del film “L’ultimo spettacolo” e che supporterà la realizzazione di altri video di denuncia e sensibilizzazione per liberare definitivamente gli animali dai circhi.