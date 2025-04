“Non possiamo che considerare positivo questo stop ai dazi annunciato del Presidente Usa Donald Trump, anche se questa sorta di schizofrenia non fa certo bene ai mercati e all’economia tutta che, soprattutto in momenti come questi, avrebbe bisogno di più certezze – commenta Amilcare Renzi segretario di Confartigianato Emilia Romagna -.

Ora però questa moratoria deve servire a costruire una negoziazione comune europea, la politica deve essere in grado di svolgere il suo ruolo. Il Governo italiano deve spingere la Commissione europea affinché avvii un negoziato con gli Stati Uniti per individuare una strada che ci permetta di uscire da questa situazione. Nello stesso tempo sono necessari degli interventi di supporto al nostro sistema produttivo, in particolare alle filiere, al fine di aiutare il sistema dell’Artigianato e della piccola e media impresa a prevenire le crisi di liquidità, anche con deroghe alla normativa vigente”, conclude Renzi.