Bologna si prepara a celebrare l’80° anniversario della Liberazione e dalla prossima settimana entra nel vivo il programma di iniziative che culmineranno con le due giornate più importanti di 21 e 25 aprile per ricordare la liberazione di Bologna e dell’Italia dal nazifascismo.

Dal 14 aprile saranno visibili in città i poster con l’immagine realizzata per l’occasione da Gianluca Costantini e le porte di Bologna ospiteranno l’installazione “Ciò che Resiste”, dodici grandi tele con i ritratti di sei partigiane e di sei partigiani bolognesi realizzati da Antonella Cinelli. Il progetto evidenzia il filo che lega la lotta dei partigiani con la Liberazione e con la Costituzione nata dalla Resistenza, frutto dei progetti, dei sogni e dell’elaborazione politica dei giovani e delle ragazze che decisero di combattere il nazifascismo. Le gigantografie resteranno esposte fino al 5 maggio.

Dal 18 aprile al 1 maggio in Manica Lunga a palazzo d’Accursio sarà aperta al pubblico la mostra “LIBERI!!! 80 anni dalla Liberazione”. In esposizione 12 rielaborazioni pittoriche di foto d’archivio legate alla guerra di resistenza realizzate sempre dall’artista Antonella Cinelli.

È in distribuzione in questi giorni a studenti e studentesse delle classi 4° e 5° degli istituti superiori della città metropolitana la pubblicazione realizzata da Comune di Bologna e Anpi Bologna “Prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale. La Liberazione”. Uno strumento agile, ricco di immagini, curato dall’architetto Pietro Maria Alemagna che si pone l’obiettivo di comunicare in modo semplice e chiaro la successione dei principali avvenimenti storici che hanno portato alla Seconda guerra mondiale e alla Liberazione dell’Italia e di Bologna dal nazifascismo. Gli avvenimenti nazionali e internazionali, e quelli più riferiti alla nostra città, si susseguono intrecciati fra di loro in un ordine strettamente cronologico.

Quest’anno Comune di Bologna e Città metropolitana insieme ai Comuni del territorio, Anpi Bologna, Istituto storico Parri e Cineteca di Bologna hanno dato vita a un unico programma di iniziative organizzate nell’area metropolitana per celebrare l’80° anniversario della Liberazione.

A questo link il programma completo:

https://www.comune.bologna.it/notizie/80-anniversario-liberazione-2025-04-21-25