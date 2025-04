Domani, sabato 12 aprile, il Teatro comunale di Guastalla ospiterà un evento benefico promosso dal Convivio Musicale Guastallese per raccogliere fondi da destinare alla locale associazione ‘Amici del Day Hospital Oncologico’.

Alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo “VERNICE FRESCA”, un divertentissimo monologo di Duilio Pizzocchi in cui, in 90 minuti di risate ininterrotte, troveranno spazio numerosi esiliranti personaggi che rivelano la vulcanicità e genialità del noto comico bolognese. Tra i suoi personaggi più noti ricordiamo: l’invadente imbianchino ferrarese Duilio Pizzocchi e lo sregolato camionista Ermete Bottazzi, nati sugli schermi televisivi, e tanti altri sviluppati e ripresi negli spettacoli dal vivo, come Cactus, il tossicodipendente sempre in cerca di spicci, favori o bazze varie, l’astrologa Donna Zobeide, che compone oroscopi improbabili e illustra curiose pratiche magiche, il boss mafioso Eddy Collante che non fa mistero delle sue attività illegali.e la vecchietta acida e iettatrice Nonna Novella, vedova Neri, azionista di maggioranza della Microsoft con la passione dei funerali.

Per lo spettacolo benefico sono già aperte le prevendite: presso Della Salda Buffetti, via Gonzaga 31/A – Guastalla, o telefonare al 335 6198472 (Jana).