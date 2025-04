Tutti pazzi per le rose come per i bonsai, per le piante perenni come per i rampicanti, per le piante aromatiche come per le sempreverdi, per le piante esotiche come per le piante ornamentali che già da ieri hanno invaso e occupato ogni angolo di Piazza Minghetti a Bologna e l’attigua Piazza Del Francia dove ancora per domani (Sabato 12 aprile 2025) e per domenica è in corso BOLOGNA IN FIORE.

Organizzata da Piazze in Fiore, con il patrocinio di Confesercenti Bologna, BOLOGNA IN FIORE è una manifestazione florovivaistica che, da tutta Italia, ha portato sotto le Due Torri i maggiori floricultori professionisti.

“Finalmente è arrivata la Primavera in città – ha affermato Luisa Guidone, assessora al Commercio del Comune di Bologna – e in questa bellissima piazza ci ha portato tutti questi fiori straordinari. Un plauso davvero caloroso agli organizzatori e a Confesercenti che hanno arricchito con questa entusiasmante iniziativa il calendario di manifestazioni ed eventi nella nostra città. I bolognesi sono tanto inclini ad abbellire con le piante le loro case e i loro balconi e BOLOGNA IN FIORE sicuramente è un’occasione in più e di qualità rispetto alle idee che offre il mercato in generale”.

E Loreno Rossi, Direttore di Confesercenti Bologna, ha aggiunto: “Abbiamo dato il patrocinio a BOLOGNA IN FIORE perché è un’iniziativa dall’alto spessore professionale, promuove il settore dei FloroVivaisti in una delle piazze più belle di Bologna (Piazza Minghetti) e con una serie di prodotti di alta qualità che valorizzano le tante attività commerciali e turistiche (bar e pub, ristoranti e trattorie) che operano in questa zona del centro storico a due passi dal Quadrilatero, da Piazza Maggiore e dalle Due Torri. BOLOGNA IN FIORE è un efficace motore di attrazione per numerosi turisti e per i tanti pollici verdi di città e provincia”.

Ingresso libero. Orario continuato dalle 9 alle 20.