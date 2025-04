Continuano gli incontri nell’ambito dell’attività “Giro a scuola”, che fa parte del calendario di avvicinamento all’arrivo del Giro d’Italia a Castelnovo Monti il prossimo 21 maggio. Il progetto è rivolto agli studenti di 10 plessi delle scuole primarie che si trovano sul percorso dell’undicesima tappa: consiste in una serie di incontri condotti da Luca Simonelli che trattano i temi del Giro, della bicicletta e dei ciclisti, dei materiali e della tecnologia, di ieri e di oggi, della corsa rosa e del Giro-E (l’evento dedicato alle e-bike che accompagna la corsa principale), delle peculiarità del grande evento sportivo e della carovana al seguito.

Una giornata è stata dedicata alle scuole del @Comune di Toano: gli incontri si sono svolti prima nel capoluogo, con anche le ragazze e i ragazzi di Quara, poi ci si è spostati a Cavola, prima al Cto Labor e poi al Cavolaforum.

C’erano gli ex ciclisti professionisti Lauro Grazioli, Paolo Tedeschi, Giuseppe Sacchetti da Scandiano, Gianni Leurini per la società ciclistica di Castelnovo Monti Università del Pedale e per la prima volta Matteo Nigliazzo, 15enne di Toano che corre per la Ciclistica Cavriago, e che ha frequentato proprio le scuole a Toano. Ha potuto quindi rincontrare le sue ex insegnanti. Al Cavolaforum è arrivato anche Federico Biagini, corridore professionista della VF Bardiani Csf Faisané, il team reggiano della famiglia Reverberi che correrà ancora al Giro d’Italia 2025 e che detiene il record di tappe vinte al Giro. Biagini ha fatto una pausa nel suo allenamento proprio per fermarsi mezz’oretta al Cavolaforum.

I ragazzi delle scuole non solo hanno accolto con grande entusiasmo gli ospiti, e fatto tante domande: avevano anche preparato alcuni elaborati per far vedere la loro passione per la Corsa Rosa. La scuola di Quara ha ideato una sorta di Gioco dell’Oca con caselle dedicate al cibo sano, alla salute, allo sport, mentre la scuola di Toano ha creato un cartellone sulla salita in bici alla Pietra di Bismantova, con didascalie sulla fatica e l’impegno, con la spiegazione da parte dei ragazzi di ogni valore inserito nel disegno. Infine i ragazzi delle scuole di Cavola hanno composto una canzone ad hoc per il Giro d’Italia cantata insieme agli ospiti, oltre ad una serie di speciali album, realizzati con decine di disegni e immagini a tema.

Il prossimo appuntamento con Giro a scuola sarà domani a Felina. E domani prende anche il via un altro evento legato al Giro sicuramente interessante: sabato e domenica va in scena infatto “Il Giro scolpito nel legno”, una performance collettiva di artisti che scolpiscono e lavorano il legno che in Piazza Gramsci realizzeranno una scultura che rappresenterà e ricorderà l’arrivo del Giro d’Italia del 2025 a Castelnovo. La scultura sarà composta da un corpo principale in legno ad immagine ciclista del Giro e da una cornice in corten che raffigurerà la Pietra di Bismantova. Verrà installata in attesa della Corsa Rosa nella stessa piazza e diventerà elemento di arredo quale eredità dell’evento storico. Protagonisti di tale performance saranno alcuni artisti locali quali Claudio Ferrarini, Alessandro Colombari, Palmiro Incerti ed altri membri dell’Associazione Olmo d’Oro di Carugate.