L’Università di Modena e Reggio Emilia, col sostegno di Fondazione di Modena e Studio Beta, dedica anche per il 2025 una Borsa di Studio del valore di 4mila euro in memoria di Rodolfo Addo Biolchini.

Biolchini, scomparso a gennaio 2023, è stato dottore commercialista e revisore legale. Grazie alla sua tenacia, più forte della

fragilità fisica, ha conseguito importanti obiettivi professionali nell’arco della sua vita. Negli anni ha creato uno studio professionale che ad oggi conta diverse sedi, ha ricoperto diversi incarichi di amministratore, sindaco e revisore in società private ed in enti pubblici; è stato componente del consiglio e revisore dei conti dell’Ordine dei dottori commercialisti di Modena, nonché docente presso lo stesso ordine ai corsi biennali di preparazione all’esame di stato.

Dal novembre 2019 al dicembre 2022 è stato componente del Collegio dei revisori della Fondazione di Modena.

La Borsa di Studio, del valore di 4mila euro è giunta alla sua seconda edizione, nasce per sostenere la carriera di una studentessa o di uno studente del corso di laurea magistrale in Direzione e consulenza d’impresa del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” “che presenti un brillante curriculum di studio triennale e che condivida positivamente competenze accademiche ed impegno nel sociale in favore di soggetti con fragilità”.

Candidature entro il 30 aprile 2025, informazioni e bando completo su sito dell’Ateneo.