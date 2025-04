Una rock opera liberamente ispirata a ‘1984’ di George Orwell, costruita sui grandi successi dei Muse. È ‘Muse 1984 – Resistance’ che andrà in scena lunedì 14 aprile (ore 21) al Teatro Duse di Bologna. Matthew Bellamy, leader dei Muse, ha infatti sempre manifestato una grande passione per Orwell, in particolare per il suo romanzo più celebre, a cui, non a caso, è interamente ispirato l’album The Resistance.

Per questo show, il regista Marco Rampoldi e la drammaturga Paola Ornati hanno immaginato una trasposizione in cui il racconto del tentativo di ribellione di Winston Smith si intreccia senza soluzione di continuità con i brani dei Muse che discendono dalla visione distopica e tragicamente profetica del romanzo. Sul palco Arcangelo Deleo dà voce al protagonista che tenta di opporsi al regime dittatoriale al cui capo è il Grande Fratello, cantando alcuni brani celebri dei Muse, come Psyco, Uprising, The Resistance, Knights of Cydonia e altri capolavori che contribuiscono a creare un racconto unitario. I musicisti della band interpretano, invece, gli agenti della Psicopolizia e i leader del Partito interno, detentori del potere assoluto, che controllano ogni aspetto della vita e del pensiero dei cittadini attraverso i teleschermi di sorveglianza che incombono su tutta la scena.

Una vera e propria opera rock, dunque, con ‘recitativi accompagnati’ ed arie, che permetterà al pubblico di comprendere quanto sia importante rileggere oggi un capolavoro come 1984 e approfondire le radici culturali della musica. Lo show vuole essere, di fatto, un grido di speranza e di incitamento ad opporsi a tutti i totalitarismi.

Biglietteria Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 – Tel. 051 231836 –biglietteria@teatroduse.it

On line: teatroduse.it