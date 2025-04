Abita nel quartiere Compagnoni dal 1962, dove fu trasferita insieme alla sua famiglia dalle case popolari di via San Martino in centro storico.

Qui Afra Gelmini ha vissuto tutta la vita, insieme al marito, venuto a mancare nel 1997, e ai loro 4 figli: Luigi, Maria Luisa, Gianni e Antonella.

Nel 2007, il piano di demolizione e ricostruzione di cui fu oggetto l’intero quartiere li costrinse a trasferirsi temporaneamente, ma scelsero di farvi ritorno appena possibile. Il quartiere Compagnoni aveva cambiato completamente volto. Afra e la sua famiglia tornarono nel luogo dove avevano sempre vissuto, ma questa volta in una palazzina nuova, moderna e confortevole.

Qui il 9 aprile Afra ha festeggiato i suoi 100 anni di vita.

Un traguardo straordinario festeggiato insieme ai suoi figli e al quale non sono voluti mancare anche l’assessore alla Casa Lanfranco De Franco e il presidente di ACER Reggio Emilia Marco Corradi, ai quali Afra ha raccontato degli anni di gioventù, quando con la sorella Anna andava a lavorare in risaia a Vercelli, e di come successivamente fosse diventata punto di riferimento per le famiglie del suo condominio di cui teneva le chiavi di casa per curare i fiori quando loro andavano in vacanza.

Una storia di vita che è anche la storia di un quartiere, dove il legame tra le persone e il proprio luogo di origine ha contribuito a migliorare la vita di tanti. Alla signora Afra sono andati gli auguri più affettuosi e una targa benaugurale a ricordo della straordinaria giornata di festa.