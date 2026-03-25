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Da ormai diversi anni Unimore si posiziona ai vertici tra gli atenei dell’Emilia-Romagna per il tasso di occupazione dei laureati/e triennali e magistrali (Rapporto AlmaLaurea), con una media occupazionale dei propri laureati e laureate molto superiore a quella nazionale. Un risultato reso possibile anche grazie al costante impegno nel favorire l’inserimento di studenti e studentesse e laureati/e Unimore nel mondo del lavoro, attraverso attività e iniziative mirate.

Tra queste spicca certamente il “MoreJobs-Career Day”, la cui decima edizione si è tenuta oggi nei padiglioni di ModenaFiere, un appuntamento consolidato che mette in contatto diretto imprese, studenti e laureati dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, creando concrete opportunità di tirocinio e inserimento nel mondo del lavoro.

Sono 115 le aziende che hanno preso parte all’evento e che hanno visto arrivare presso i propri stand circa 850 studenti/esse e laureati/e, con una crescita del 15 per cento rispetto all’ultima edizione del 2024, per consegnare i propri curriculum vitae e sostenere brevi colloqui conoscitivi.

I numeri dell’iniziativa parlano chiaro: le imprese che hanno partecipato in dieci anni di MoreJobs sono state oltre 1000 e gli studenti che si sono iscritti al Career Day di Unimore sono stati quasi 8.000.

“MoreJobs 2026 è la conferma del ruolo centrale della nostra Università come motore di sviluppo per il territorio e il Paese” – ha sottolineato la Vicerettrice con delega alla Comunità studentesca, Orientamento e Diritto allo Studio di Unimore prof.ssa Monia Montorsi – “l’iniziativa consolida un’alleanza strategica tra l’eccellenza accademica e il sistema produttivo. È un ponte concreto che unisce la formazione d’eccellenza dei nostri dipartimenti alle richieste del mercato, offrendo a studenti e laureati Unimore occasioni reali per costruire la propria carriera, restando protagonisti dello sviluppo economico e sociale del futuro.”

Il servizio di Orientamento al Lavoro e Placement di Unimore ha accompagnato gli studenti in diversi momenti dell’anno con iniziative mirate alla costruzione di un curriculum efficace e a una presentazione consapevole di sé. Le orientatrici dell’Ufficio Placement Unimore, che hanno lavorato in sinergia con il Servizio Orientamento al Lavoro di ER.GO, hanno aiutato studenti e laureati con colloqui individuali di revisione del CV in vista del Career Day.

Per fare arrivare preparati gli studenti a questo importante appuntamento, sono stati predisposti diversi momenti che hanno contemplato anche un webinar “Arrivare preparati a MoreJobs 2026” dove sono stati forniti strumenti utili per approfondire la conoscenza delle imprese partecipanti e sfruttare al meglio l’occasione per la ricerca di opportunità di lavoro e tirocinio. Nella preparazione sono state illustrate le tecniche di redazione del curriculum vitae, con esempi di buone pratiche ed errori più frequenti, è stato spiegato il funzionamento della piattaforma AlmaLaurea e le strategie migliori per presentarsi ai colloqui di lavoro.