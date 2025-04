Il Precision team Albinea è diventato ieri campione d’Italia nello Small sincro, per la prima volta da quando esiste questa categoria.

A Montichiari erano 14 le squadre a contendersi il titolo nella categoria che fa parte della famiglia del sincronizzato, dedicata alle atlete più giovani.

Il Team di Giovanna Galuppo, composto da 15 ragazze dai 12 ai 14 anni, ha portato a casa una super prestazione con la performance “Spirit”, staccando le seconde classificate di oltre 3 punti.

Le atlete protagoniste del trionfo, allenate da Giovanna Galuppo, sono Alice Benedetti, Anna De Nicola, Anna Manzini, Asia Montruccoli, Asia Benassi, Aurora Ferri, Aurora Bagni, Alice Salardi, Alice Benedetti , Carlotta Pigozzi, Emma Debbi, Lucia Rivolti , Sara Battazzi, Sophie Arlotti , Valeria Garofalo e Violante Bartoli

In questa stagione le ragazze avevano già centrato il successo nella Rassegna Nazionale AICS, ma con questa prestazione hanno portato ad Albinea il titolo Nazionale di Federazione.

“Sono felice perché questo è il risultato di tanto lavoro ed abnegazione – spiega l’allenatrice – Ci abbiamo creduto ed eccoci qua. Inoltre lo sport è sempre un importantissimo mezzo di aggregazione e sviluppo ,soprattutto per i nostri giovani”.

Grande soddisfazione anche per il presidente dello Skating Albinea Gianluca Silingardi: “ L’ambiente in cui queste ragazze sono cresciute e seguite ha dato il risultato meritato e sperato – afferma – un grazie particolare va anche a tutti i genitori che ci appoggiano sempre nelle nostre strategie e ci seguono facendo il tifo nelle trasferte come questa”.

“Complimenti alle atlete dello Skating – Commenta il vicesindaco e assessore allo Sport Daniele Menozzi – E’ sempre molto bello quando il settore giovanile dimostra di essere a un livello così alto. In bocca al lupo per il prosieguo delle gare a Montichiari, visto che tra oggi e domani saranno in pista le ragazze della categoria Junior e Senior”.