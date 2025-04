A seguito della morte per sospetto avvelenamento di un cane in località Cavola,, i Carabinieri Forestali hanno avviato un intervento mirato nella zona rurale.

L’episodio, che ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, ha spinto i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Carpineti a mobilitarsi, con l’ausilio dell’unità Cinofila Antiveleno dei Carabinieri U.C.A. Liguria. L’area in cui si è concentrato il sopralluogo include la zona adiacente alle abitazioni situate tra le vie Madonna della Neve, Montale, Albareti e Pratopiano.

I Carabinieri Forestali hanno compiuto una ricerca approfondita per verificare la presenza di esche o bocconi avvelenati, una pratica purtroppo diffusa che mette a rischio la fauna locale e, in alcuni casi, anche gli animali domestici. La ricerca, condotta dal cane antiveleno specializzato, ha dato esito negativo. Questo risultato, sebbene rassicurante, non esclude la possibilità che simili atti possano ripetersi in futuro. Per questo motivo, l’area sarà monitorata con ulteriori ispezioni.

L’obiettivo è prevenire il fenomeno dell’abbandono di esche velenose, che rappresenta una minaccia per l’ambiente, la sicurezza degli animali e la tranquillità della comunità. L’Unità Cinofila Antiveleno dei Carabinieri Forestali, una delle risorse più preziose nella lotta contro il crimine ambientale, gioca un ruolo fondamentale in questo tipo di interventi. I cani, appositamente addestrati per riconoscere e segnalare la presenza di sostanze velenose, sono in grado di operare con grande precisione, limitando i rischi e migliorando l’efficacia delle indagini. Grazie alla loro sensibilità e alla preparazione specialistica, le unità cinofile si sono rivelate determinanti in numerosi interventi di protezione ambientale e di salvaguardia della salute pubblica.

Le indagini, coordinate dalla Procura reggiana diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, continueranno per identificare eventuali responsabili e garantire che simili episodi non si ripetano. Le autorità locali raccomandano, inoltre, a tutti i proprietari di animali di prestare particolare attenzione e di segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto.