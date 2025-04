Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse ad iniziare dal settore occidentale in estensione verso est. Le precipitazioni potranno assumere carattere di rovescio persistente con maggiore intensità sui rilievi centro-occidentali. Temperature minime in aumento con valori attorno ai 9/12 gradi, massime in locale diminuzione con valori tra 14 e 17 gradi. Venti deboli orientali. Mare poco mosso.

(Arpae)