Un treno passeggeri proveniente da Bologna e diretto a Firenze si ferma all’interno della galleria Monte Bibele (la galleria Monte Bibele, lunga 9 chilometri e 243 metri attraversa i comuni di Pianoro, Loiano e Monghidoro) a causa di un principio di incendio a bordo.

Il macchinista arresta il treno in corrispondenza di un Posto di esodo e provvede immediatamente a lanciare l’allerta alla sala operativa di Rete Ferroviaria Italiana, che attiva il Piano di Emergenza interno e richiede l’intervento delle strutture pubbliche di soccorso, come previsto dal Piano di Emergenza e Soccorso della Galleria.

Nel frattempo in galleria vengono accesi gli impianti di emergenza (illuminazione, controllo fumi, antincendio) e il personale di bordo assiste nella discesa dal treno i passeggeri, uno dei quali si infortuna ad una gamba non riuscendo a proseguire verso la via di fuga.

Una volta tolta tensione alla linea di alimentazione elettrica dei treni da parte dei tecnici di RFI, i soccorritori entrano in galleria e procedono con lo spegnimento del principio di incendio e i trattamenti sanitari necessari. Al termine delle operazioni di soccorso i tecnici di RFI provvedono alla verifica e rimessa in servizio della linea ferroviaria.

È questo lo scenario dell’esercitazione di Protezione Civile che si è svolta la scorsa notte sulla linea ferroviaria Alta Velocità Bologna-Firenze, organizzata da Rete Ferroviaria Italiana e FS Security (Gruppo FS) con il coordinamento della Prefettura di Bologna e la partecipazione di: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, Compartimento Polfer di Bologna, 118 Emilia-Romagna, Protezione Civile e NTV.

Obiettivo comune è stato testare il flusso comunicativo previsto in caso di emergenza, verificare la corrispondenza fra le linee guida per la gestione dell’emergenza in ambito ferroviario e le procedure sanitarie e di emergenza esterne, favorire la corretta gestione dell’emergenza, verificare i piani di intervento e gli impianti e le dotazioni di emergenza di cui è dotata la galleria Monte Bibele, nonché collaudare sul campo il sistema di intervento tecnico e di assistenza previsto dai protocolli d’intesa stipulati tra Gruppo FS, Servizio di Emergenza Sanitaria e Protezione Civile.

Particolare attenzione è stata dedicata alla verifica dell’efficacia e rapidità di attivazione delle procedure per la gestione delle emergenze.

L’esercitazione rientra tra quelle previste dal Piano Annuale del Gruppo FS Italiane, per monitorare l’efficacia del flusso comunicativo e del sistema di coordinamento tra gli Enti nonché la familiarizzazione con l’infrastruttura ferroviaria, in particolare riguardo alle modalità e tempistiche di accesso e di intervento ai fini del soccorso all’interno della galleria in una logica di miglioramento continuo degli standard di sicurezza e tutela delle persone, delle cose e dell’ambiente.

Le attività non hanno provocato alcuna ripercussione sulla circolazione dei treni.

