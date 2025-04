Un investimento di più di un milione e mezzo di euro, un aumento del 66% degli spazi per operatori e cittadini, 13 postazioni e due sale per riunioni e corsi: sono questi i numeri del nuovo Centro per l’impiego del Distretto Savena-Idice in corso di realizzazione in località Cicogna, a San Lazzaro di Savena. L’opera è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato la Sindaca di San Lazzaro di Savena, l’Assessore alle Politiche abitative, Lavoro, Politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna, il Sindaco di Pianoro, il Sindaco di Loiano e l’Assessore alle attività produttive di Ozzano dell’Emilia.

Il nuovo Centro per l’impiego del Distretto Savena-Idice sorgerà sulla via Emilia in un’area individuata tra gli incroci con le vie dell’Industria e via del Lavoro dove sono attualmente in corso i lavori di realizzazione della struttura. L’opera fa parte del piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Emilia-Romagna finanziato attraverso fondi del PNRR che danno la possibilità di acquisire nuovi spazi o ampliamento di quelli esistenti, la ristrutturazione e l’ammodernamento delle sedi attuali. In tutto si tratta di un investimento di oltre 1,5 milioni di euro (per l’85% a carico dell’Agenzia regionale il lavoro dell’Emilia-Romagna e per il restante 15% del Comune di San Lazzaro), che vede l’acquisto di un fabbricato nuovo da impresa da parte del Comune di San Lazzaro che poi sarà concesso in comodato gratuito per trent’anni all’Agenzia regionale per il Lavoro.

“Si tratta di un intervento di riqualificazione sia ambientale che di rilancio sociale – ha spiegato l’Assessore alle Politiche abitative, Lavoro, Politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna – Vogliamo che i centri per l’impiego siano a tutti gli effetti delle case di comunità, luoghi in cui tutti le lavoratrici e i lavoratori, le imprese possano incontrarsi per risolvere quelle che sono le relative esigenze all’interno del mercato del lavoro con un’attenzione particolare anche alle persone che vivono condizioni di maggiore fragilità”.

“Il nuovo Centro per l’impiego sarà una nuova opportunità per tutti i cittadini del Distretto Savena Idice e si collocherà lungo la via Emilia, vicino alle vie del Lavoro e dell’Industria, quasi a evocare il ruolo di unione che dovrà ricoprire – ha aggiunto la Sindaca di San Lazzaro di Savena -. Un luogo pubblico dove creare tutte le condizioni affinché l’incontro tra domanda e offerta di lavoro avvenga nel modo più efficace possibile. Un’opportunità davvero importante non solo per le persone ma anche per le piccole e medie imprese del nostro territorio”.

Rispetto all’attuale Centro per l’impiego, quello della Cicogna avrà una superficie più ampia (347 metri quadri contro i 209 del precedente con un aumento del 66%), la possibilità di offrire un servizio più puntuale con l’aumento degli operatori disponibili (che saranno 10 invece degli attuale 7) e poi potrà contare su 13 postazioni, due sale per le riunioni o per lo svolgimento dei corsi per gli utenti, oltre che ad ampi spazi per archivi e altri servizi. Il cantiere del nuovo centro è già in fase avanzata e si prevede che i lavori possano concludersi entro la fine di novembre 2025 quando la struttura dovrebbe essere già operativa in modo da entrare a far parte della rete dei 38 CPI regionali e dei nove Uffici per il collocamento distribuiti sull’intero territorio regionale.