Il Comune di San Lazzaro di Savena ha deciso di autorizzare l’accensione dei riscaldamenti fino a venerdì 18 aprile 2025 compreso. La decisione, formalizzata attraverso un’apposita ordinanza firmata dalla Sindaca, si è resa necessaria viste le condizioni meteorologiche e le previsioni che per i prossimi giorni indicano temperature nettamente al di sotto della media stagionale.

L’accensione degli impianti (che sarà facoltativa) non dovrà comunque superare un totale di 7 ore giornaliere. Inoltre, si invitano i cittadini a limitare l’accensione dei riscaldamenti nelle ore più fredde della giornata ricordando l’obbligo di non superare i 19 gradi negli ambienti residenziali e i 17 gradi in quelli produttivi: sono comunque previsti due gradi di tolleranza).