Prima l’Assemblea generale poi la grande festa: doppio appuntamento per i 56 mila soci Emil Banca che sabato 10 maggio, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, di mattina saranno chiamati ad approvare il Bilancio d’esercizio della Bcc presente in tutta Emilia, mentre in serata, sempre all’interno del grande Palazzo dello sport alle porte di Bologna, parteciperanno alle celebrazioni per i 130 anni della Banca di Credito Cooperativo.

Il Bilancio 2025

L’esercizio 2024 si è chiuso con un Utile complessivo è di 60,5 milioni di euro, il Cda proporrà all’assemblea di destinarne circa 50 milioni di euro (pari al 82,3%) al Fondo di Riserva Legale, aumentando così solidità e patrimonio della Banca, e 6 milioni di euro ai Soci tra dividendi (con una rendita del 4,2%) e rivalutazione delle quote (dello 0,8%). Se sarà accolta la proposta del Consiglio di amministrazione, 2 milioni di euro saranno destinati al Fondo di Beneficenza. Risorse che si affiancheranno a quanto eroga ogni anno la Direzione per sponsorizzazioni sociali alle realtà del territorio: nel 2024 in totale la Banca ha sostenuto in totale circa 1400 iniziative per un investimento di oltre 2,7 milioni di euro. In queste risorse sono comprese quelle spese in autonomia dai 33 Comitati Soci Locali che anche per il 2025 avranno a disposizione 900 mila euro.

Ripristino del CDA

L’Assemblea dovrà anche nominare un nuovo componente del Consiglio di amministrazione che nel corso del 2024 ha perso un suo elemento. Il Cda proporrà all’Assemblea di eleggere l’ex deputato e senatore, Mauro Libè, 64 anni, di Parma che alle spalle ha un’ampia esperienza istituzionale e manageriale con competenza specifiche nelle politiche energetiche, nelle infrastrutture strategiche e nella governance aziendale.

130 anni di storia

L’assemblea di sabato 10 maggio segnerà anche l’inizio delle celebrazioni per il 130 esimo compleanno della Bcc nata dall’aggregazione di ben 19 ex casse rurali emiliane le più antiche delle quali, fondate entrambe nel 1895, sono quelle di Baricella, nella pianura bolognese, e di Gualtieri, nella pianura reggiana. Dalle 19, al palazzo dello sport inizierà una grande festa, tra musica e spettacolo, con artistici di fama nazionale.

Come partecipare

Sul sito di Emil Banca è attiva una procedura on line per iscriversi sia all’Assemblea che alla festa serale, con i soci che in questo caso potranno estendere l’invito a un accompagnatore non socio. Per facilitare la partecipazione all’Assemblea anche dei soci delle provincie più lontane, Emil Banca ha organizzato anche un servizio di navetta gratuita. I percorsi sono 10, le prenotazioni sono sempre on line in una sezione apposita del sito della Banca: www.emilbanca.it/assemblea130