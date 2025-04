“Abbiamo appreso oggi dal Ministero che il periodo di salvamento è stato definito per il periodo 17 maggio-21 settembre in tutt’Italia. Proprio ieri nel confronto in sede di comitati balneari con Comuni, Capitanerie, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali, avevamo definito il perimetro regionale di applicazione dell’ordinanza balneare. Ovviamente siamo già al lavoro per rispettare la direttiva ministeriale e domani incontreremo la Capitaneria di porto per predisporre i nuovi atti e le nuove procedure”.

Così l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, commenta la comunicazione diffusa oggi, 16 aprile, a tutte la Capitanerie di porto e a tutti gli Uffici circondariali marittimi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

“Una misura che per la nostra regione implica un’estensione di una settimana a maggio, partendo dal lunedì 17 maggio piuttosto che da sabato 24 – prosegue Frisoni – e la predisposizione del servizio di salvamento in tutti i territori anche per tutta la terza settimana di settembre. Sarebbe stato più agevole avere contezza della volontà del ministero di definire dei parametri nazionali con più anticipo e non a ridosso della Pasqua. Ne stiamo dando notizia ai partecipanti del tavolo dei comitati balneari e come sempre faremo la nostra parte per garantire a tutte e tutti un’estate serena e sicura”.