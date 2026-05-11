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Supportato da quindici partner internazionali, MOSAIC mette a disposizione strumenti concreti e gratuiti per favorire la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese artigiane.

Come la Piattaforma di e-learning, accessibile gratuitamente a tutti gli artigiani, oltre che a studenti e docenti della formazione professionale, dove con video, esercizi e test di autovalutazione, gli artigiani possono auto-formarsi su ambiti sempre più vitali per il mercato attuale. Previa registrazione, è possibile seguire moduli formativi in italiano su temi fondamentali quali:

Innovazione e tecnologie: modellazione e stampa 3D, digitalizzazione, gioielleria e il futuro della produzione in legno

Sostenibilità: eco-progettazione

Business e competenze trasversali: imprenditorialità, internazionalizzazione, creazione del portfolio professionale e inclusione sociale

Metodologie creative: formazione specifica su come partecipare agli Hackathon.

Un altro pilastro del progetto è l’Osservatorio Mosaic – Crafting the Future, piattaforma concepita come uno spazio aperto per il settore, dove gli artigiani possono trovare:

Approfondimenti e tendenze aggiornate sull’artigianato artistico

Strumenti pratici per l’innovazione, il digitale e la sostenibilitàCommunity per il confronto tra professionisti europei

“Ambassador’s group”, una sezione dove una rete di professionisti che condividono esperienze e creano connessioni significative a livello europeo.

Grazie a MOSAIC, gli artigiani hanno avuto la possibilità di partecipare a programmi di formazione con mobilità all’estero, entrando in contatto con nuovi contesti lavorativi e sperimentando tecniche differenti attraverso maratone creative di progettazione collaborativa (hackathon).

Il progetto Mosaic fa parte dell’azione CoVEs del programma Erasmus Plus dedicato specificamente alle sfide professionali e sociali del settore dell’artigianato artistico e d’eccellenza.

Tutti gli approfondimenti sul sito di Unioncamere Emilia-Romagna: www.ucer.camcom.it.