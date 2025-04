La cerimonia che ha portato alla posa di una corona d’alloro alla lapide collocata all’ingresso della scuola “Caduti per la libertà” di Borgo Venezia ha aperto, questo pomeriggio, gli appuntamenti organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con ANPI, Circolo A.Pagliani, Circolo 1 Maggio, TPL, CGIL, SPI, ASMER e Comitato genitori Scuole Caduti per la Libertà per celebrare l’80° anniversario della Liberazione.

Assieme alla Banda cittadina La Beneficenza, gli alunni della scuola hanno potuto ascoltare i saluti del Sindaco Matteo Mesini, di Patrizia Barbolini in rappresentanza di ANPI e del partigiano Dante; a seguire una merenda per tutti presso il circolo, accompagnati dalla musica della banda cittadina.