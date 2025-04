Si è conclusa la prima fase della procedura di selezione dell’avviso pubblico per la presentazione di progetti di gestione per la concessione dei locali al piano terra e del quadriportico di Vicolo Bolognetti 2.

Tre le proposte pervenute, da parte di Associazione Nata per Sciogliersi, Associazione Villa Paradiso e Le Macchine Celibi Soc. Coop.

L’Avviso era finalizzato a individuare un soggetto o un raggruppamento di soggetti capace di dare un nuovo assetto gestionale del complesso di Vicolo Bolognetti, in coerenza con il nuovo “Regolamento generale sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione per la cura dei beni comuni urbani”.

Obiettivo dell’avviso era selezionare un progetto in grado di operare in un’ottica di sistema, relazionandosi con le diverse realtà che compongono il contesto di vicolo Bolognetti, quali: Biblioteca Salaborsa Lab Roberto Ruffilli, gli spazi teatrali di proprietà comunale collocati in via San Vitale 63 e 69, l’Arena Orfeonica, le scuole primaria Zamboni e secondaria di primo grado Guido Reni, lo Sportello comunale per il lavoro del Comune di Bologna.

In tale prospettiva, la proposta di Nata per Sciogliersi è risultata prima classificata in quanto molto ben articolata, con particolare riferimento allo sviluppo di una governance comunitaria, dove la sinergia fra associazioni, gruppi informali e volontari concretizza una fitta rete di attività, articolata su tre assi principali: partecipazione, prossimità e cultura.

Il progetto, anche attraverso le attività dei 36 partner, tra cui Ateliersi, Pierrot Lunaire, Arena Orfeonica e un gruppo informale di genitori degli studenti dell’Istituto Comprensivo 16 Zamboni – Guido Reni, prefigura un dialogo efficace tra tutti i soggetti operanti nel complesso di vicolo Bolognetti, così come definiti nelle premesse dell’avviso.

Nei prossimi giorni partirà la seconda fase di co-progettazione, cui verrà ammesso il raggruppamento informale guidato da Associazione Nata per sciogliersi, e all’esito di tale percorso avverrà la concessione degli spazi.