Nella mattinata di venerdì 18 aprile è in programma il saluto della cittadinanza a Carla Rinaldi, scomparsa mercoledì 16 aprile scorso.

Dalle 9 alle 11 circa la Sala del Tricolore sarà infatti aperta a cittadine e cittadini che vorranno dare un ultimo saluto alla Presidente onoraria di Fondazione Reggio Children.

Alle 11.30 è invece prevista una commemorazione ufficiale con alcuni interventi di autorità, colleghe e colleghi, amici e familiari di Carla Rinaldi.

La cerimonia, per chi non riuscirà a trovare posto in Sala del Tricolore, sarà trasmessa anche da tre maxischermi, due in piazza Prampolini (sotto al voltone di ingresso del Municipio) e uno in Piazza Casotti.

Inoltre l’intera cerimonia verrà trasmessa in streaming – in italiano e in inglese – sul canale Youtube della Fondazione Reggio Children.

La sepoltura di Carla Rinaldi avverrà poi in forma privata.

Si invita la cittadinanza a non portare fiori in Sala del Tricolore.