Cielo molto nuvoloso con deboli piogge sui rilievi e sul settore centro-orientale, in attenuazione durante la mattina e più sporadiche nel pomeriggio, con tendenza a progressiva diminuzione della nuvolosità.

Temperature minime senza variazioni significative, con valori attorno a 11/12 gradi. Massime in lieve calo, comprese tra i 16 gradi della costa e 18/19 gradi delle pianure emiliane. Venti Deboli in prevalenza meridionali, moderati sud-occidentali sull’Appennino Romagnolo in attenuazione durante la mattina. Mare mosso con modo ondoso in diminuzione.

(Arpae)