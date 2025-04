Dall’arte alla letteratura, passando per don Milani. L’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone celebra l’80° anniversario della Liberazione con una serie di iniziative, che hanno come filo conduttore il valore della libertà.

Venerdì 25 aprile si parte già alle 9 con la posa della corona al monumento ai caduti di Montale, per poi spostarsi alle 10 in via Roma, dove partirà il corteo per la posa delle corone ai monumenti ai caduti e alla pace, sempre accompagnati dalla musica della banda locale.

L’anniversario sarà impreziosito anche dall’arte di Nicola Biondani: l’opera “Libertà” realizzata dallo scultore mantovano, installata nella rotatoria di via Cesare Battisti, sarà infatti inaugurata alle 10.30.

Le celebrazioni si sposteranno alla scuola primaria “Don Milani”, con il ricordo del sacerdote di Barbiana e la scopertura della targa in sua memoria, accompagnata da un concerto della banda musicale di Castelvetro.

Il 25 aprile di Castelnuovo proseguirà con il grande pranzo della Resistenza al Circolo Caos e nel pomeriggio, alle 16.30, il Giardino dei Giusti della biblioteca comunale Luis Sepúlveda sarà sede della lettura collettiva del “Piccolo manuale antifascista”, a cura di Anpi (in caso di pioggia, l’iniziativa si sposterà in Sala delle Mura).