Un percorso di consapevolezza, un confronto tra generazioni in cui è proprio la voce giovane a scuotere le coscienze, a riportare alla luce una memoria collettiva spesso dimenticata o trascurata. Un tema forte, affrontato con delicatezza ma anche con fermezza, attraverso un linguaggio contemporaneo e uno sguardo rinnovato, che lascia spazio alla speranza, al dialogo e al ricordo come strumenti vivi e necessari.

Tutto questo è lo spettacolo teatrale “DDM – La difficoltà della memoria”, realizzato dalla Compagnia Chili 5 di sale APS che sarà rappresentato giovedì 24 aprile alle ore 21.15, nel cortile di Palazzo Contarelli nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale di Correggio per commemorare l’80° Anniversario della Liberazione.

“DDM – La difficoltà della memoria” è un progetto teatrale intenso e originale, concepito come un pamphlet dedicato al ricordo degli eccidi di Sant’Anna di Stazzema e di Marzabotto, due tra le più tragiche stragi nazifasciste che segnarono profondamente la storia italiana durante la Seconda guerra mondiale.

Lo spettacolo vede in scena Cecilia Antichi, nel ruolo di Matilda, un giovane performer; Andrea Anselmi, che interpreta Paolo, un turista; e Fabiana Bruschi, nel ruolo di Alessandra, anch’essa turista. L’azione teatrale prende avvio con una lettura performativa di poesie di Quasimodo, in stile anni ’70, proposta da Matilda. La presenza di Paolo e Alessandra tra il pubblico e la loro reazione polemica allo spettacolo innescano un’imprevista svolta narrativa. Da questo momento in poi, la messa in scena si trasforma gradualmente, lasciando affiorare frammenti di memoria, immagini e parole che riportano alla luce le atrocità dei due eccidi.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.