La primavera a Modena si conferma un periodo importante per le presenze in città di turisti e visitatori. Nei tre giorni clou del fine settimana di Pasqua — sabato, domenica e lunedì dell’Angelo — la torre Ghirlandina ha accolto ben 1.800 visitatori, confermandosi una delle mete simbolo più amate della città.

Il picco è stato registrato proprio lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, con un’affluenza che ha segnato il record stagionale di ingressi, ben 782 visitatori, eccezion fatta per il 31 gennaio, data in cui è prevista la tradizionale gratuità per l’accesso alla torre. Un risultato che testimonia l’attrattiva continua del sito Unesco, Patrimonio dell’Umanità, capace di affascinare modenesi e turisti, sia italiani che stranieri, e oggetto di una campagna di promozione dedicata, recentemente premiata a Roma e Milano con due riconoscimenti nazionali: The PRize e Touchpoint Award.

Il fine settimana pasquale da sabato 19 a lunedì 21 aprile ha registrato numeri molto positivi anche per le visite guidate all’Acetaia comunale e per l’attività dell’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT).

In Acetaia comunale le visite guidate con degustazione del weekend hanno visto la partecipazione complessiva di 217 persone, tra cui 17 visitatori stranieri nel solo turno di sabato 19 aprile alle 14.30, in lingua inglese. Un segnale dell’attrattività internazionale di Modena, che continua a farsi conoscere e apprezzare oltre i confini nazionali.

Allo IAT di Modena, punto di riferimento per l’accoglienza turistica, si sono rivolte in totale 996 persone durante il fine settimana, confermando l’interesse crescente per la città e per la sua offerta che intreccia arte, cultura, gastronomia e motori.