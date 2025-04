Ultimata la campagna di monitoraggio ambientale all’interno del fabbricato scolastico che ospita la scuola secondaria di primo grado Zanotti e la primaria De Vigri. L’esito del monitoraggio della qualità dell’aria non ha evidenziato presenza di fibre di amianto aerodisperse negli ambienti interni del fabbricato. Nello specifico, i certificati hanno determinato una presenza pari a zero fibre/litro di amianto nell’aria, inferiore quindi anche alla soglia limite accettata prevista dalla legge, pari a 2 fibre/litro.

L’edificio scolastico sarà pertanto perfettamente fruibile a far data dal giorno 24 aprile.

Nel corso dell’incontro congiunto tra il Comune di Bologna e l’Istituzione scolastica avvenuto il 16 aprile scorso sono state illustrate sia le modalità di rimozione dell’amianto (che avverrà a far data di primi giorni del mese di giugno e si concluderà entro l’ultima settimana del mese di agosto) sia le modalità di verifica e controllo degli ambienti.

Il monitoraggio ambientale era stato avviato nel pomeriggio di mercoledì 16 aprile, con l’obiettivo di misurare la concentrazione delle fibre di amianto eventualmente aerodisperse all’interno dell’edificio (cd. monitoraggio ambientale).

Le modalità di monitoraggio sono avvenute sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa (Decreto Ministeriale del 06/09/1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”).

Per maggiore tutela e sicurezza sull’analisi del dato (ad abbondanza quindi rispetto al disposto normativo) è stata avviata una doppia modalità di monitoraggio eseguita da due diversi soggetti: il laboratorio autorizzato e certificato incaricato dal Comune di Bologna ed un laboratorio per conto Asl.

L’esito del monitoraggio conferma, quindi, che la presenza di amianto a matrice compatta, riscontrata nel pannello occultato tra il controsoffitto a vista (che non presenta amianto) e il solaio superiore, data la natura di compattezza del materiale non ha rilasciato fibre di amianto in aria.

Il Comune di Bologna procederà, come previsto, alla rimozione completa di tutto il materiale contenente amianto a far data dai primi giorni del mese di giugno, in concomitanza della sospensione dell’attività didattica per il periodo estivo. I lavori, oltre alla rimozione dell’amianto, interesseranno anche il rifacimento dell’illuminazione degli ambienti e la rimozione di alcune vetrate interne. Il cronoprogramma puntuale delle lavorazioni verrà condiviso nei prossimi giorni con la dirigente scolastica.

“Un sincero ringraziamento ai tecnici di Comune, ASL e di tutti gli altri soggetti coinvolti per il prezioso e tempestivo lavoro di campionamento svolto – dichiarano gli assessori Daniele Ara e Simone Borsari e la presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno Elena Gaggioli -, un lavoro che permette di fugare ogni dubbio sulla fruibilità dell’immobile e di far riprendere in sicurezza le lezioni fino alla fine dell’anno scolastico”.