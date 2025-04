Il 21 aprile 1945, i soldati polacchi guidati dal generale Wladyslaw Anders furono i primi militari alleati a entrare a Bologna, da Porta Maggiore, dopo aver preso parte alla liberazione di molte città della Romagna. Per ricordare il loro ruolo storico, domani, giovedì 24 aprile sono previste varie cerimonie nei luoghi simbolo di questa vicenda.

Alle 10, in piazza del Nettuno, si terrà la cerimonia di svelamento della nuova lapide posizionata sulla facciata di Palazzo Re Enzo per ricordare l’ingresso in città del 2° gruppo d’armata polacco.

Interverranno: il sindaco di Bologna Matteo Lepore; Agnieszka Gloria Kaminska, Console Generale della Repubblica di Polonia e Lech Parella, Capo dell’Ufficio per i Reduci di Guerra e Vittime di Repressioni.

Durante la cerimonia, la fanfara polacca eseguirà gli inni italiano e polacco.

Alle 11.40, in piazza di Porta Maggiore, la deposizione di una corona alla lapide in ricordo delle truppe polacche. Partecipa il sindaco Matteo Lepore.

Alle 16.45, al Cimitero di guerra polacco, in via Emilia Levante, sarà deposta una corona, alla presenza della Presidente del Senato della Repubblica di Polonia Malgorzata Kidawa-Blonska e dell’assessora alle Relazioni internazionali, Anna Lisa Boni.