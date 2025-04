Nella serata di ieri, presso i locali della sede degli Alpini di Viano, si è tenuto un incontro pubblico molto partecipato, durante il quale il Sindaco Fabrizio Corti, alla presenza del vice comandante della Polizia Locale di Scandiano Rubbiani Roberto, ha illustrato ai cittadini il protocollo “Controllo di Vicinato”, recentemente sottoscritto con la Prefettura. L’iniziativa si inserisce in un percorso volto a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza e vigilanza condivisa sul territorio comunale.

All’incontro ha preso parte anche il Tenente Valerio Scatoletti, comandante della Tenenza dei Carabinieri di Scandiano, con giurisdizione sul Comune di Viano, che ha approfondito le finalità e le potenzialità concrete del protocollo. Il Tenente ha sottolineato l’importanza della “circolarità informativa” tra cittadini e forze dell’ordine: uno scambio costante e strutturato di informazioni che può fare la differenza nel contrasto alla microcriminalità e nella prevenzione di episodi criminosi.

Durante il suo intervento, il Tenente Scatoletti ha voluto porre particolare attenzione al tema delle truffe, un fenomeno purtroppo in aumento, soprattutto ai danni delle persone più fragili come anziani e soggetti isolati. Con un linguaggio chiaro e diretto, ha illustrato le principali modalità con cui i malintenzionati mettono in atto queste frodi, sia nel contesto fisico che online. Dalle truffe porta a porta, in cui i malviventi si spacciano per tecnici, addetti comunali o appartenenti alle forze dell’ordine, a quelle telefoniche e digitali, sempre più sofisticate e difficili da riconoscere. Il Tenente ha fornito una serie di consigli pratici e comportamenti preventivi da adottare per difendersi da tali raggiri: non aprire la porta a sconosciuti, non fornire dati personali o bancari al telefono, mantenere un contatto costante con familiari e vicini di casa e, soprattutto, non esitare a contattare le forze dell’ordine in caso di dubbi o situazioni sospette.

“La prevenzione passa innanzitutto dall’informazione e dalla collaborazione reciproca”, ha sottolineato Scatoletti, invitando i presenti a farsi promotori di una cultura della sicurezza partecipata, in cui ogni cittadino può e deve sentirsi parte attiva nella tutela del proprio contesto di vita. Il Sindaco Corti ha concluso la serata ringraziando i presenti per la partecipazione e ribadendo l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere iniziative concrete per la sicurezza e il benessere della comunità.