Nella notte appena trascorsa, poco prima delle ore 2:30, ignoti malviventi hanno tentato un furto presso la stazione di servizio Vega, situata in via Monsignor Romero a Sant’Ilario d’Enza. I ladri, travisati e muniti di guanti, sono riusciti a tagliare la serranda dell’ingresso utilizzando un flessibile, per poi forzare la porta d’accesso ai locali interni. Una volta all’interno, hanno cercato di aprire la cassaforte, senza tuttavia riuscire nell’intento.

Fondamentale si è rivelato il sistema di videosorveglianza installato nell’area: il proprietario, monitorando le telecamere in tempo reale, si è accorto dell’effrazione in corso e ha immediatamente allertato i Carabinieri. L’intervento tempestivo dei militari ha costretto i malviventi alla fuga a mani vuote, senza che fosse asportato nulla dal locale. Sul posto sono subito iniziate le attività investigative da parte dei Carabinieri per raccogliere elementi utili all’identificazione degli autori del tentato furto.