La perquisizione domiciliare ha infatti visto i militari rinvenire all’interno della camera del giovane oltre 150 grammi di marjuana, un bilancino di precisione e 1.500 euro in contanti ritenuti provento della presunta attività di spaccio alla luce del fatto che, appunto, il giovane non svolge alcuna attività lavorativa regolarmente retribuita. Per questi i motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno arrestato un 20enne disoccupato residente a Scandiano, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.

