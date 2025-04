Con l’arrivo della primavera, a Formigine sono partiti i trattamenti antilarvali nelle aree pubbliche per prevenire la diffusione di zanzara tigre, zanzara comune e pappataci. Gli interventi riguardano tutte le caditoie, griglie e tombini situati su strade e spazi pubblici. È possibile seguire in tempo reale lo stato dei trattamenti consultando la mappa aggiornata al link: https://www.comune.formigine.mo.it/servizi/ambiente/approfondimenti/azioni-di-contrasto-alla-diffusione-di-zanzare-e-altri-insetti-vettori-di-malattie.

Anche i cittadini sono chiamati a collaborare per limitare la proliferazione delle zanzare nelle aree private. A questo scopo, l’Amministrazione mette a disposizione gratuitamente il prodotto larvicida, che può essere ritirato presso l’URP del Comune.

Alcune buone pratiche da adottare includono: trattare regolarmente tombini e zone di ristagno con prodotti larvicidi; eliminare i sottovasi o svuotarli frequentemente; mantenere pulite e libere le grondaie; coprire cisterne e contenitori per la raccolta dell’acqua piovana con coperchi o reti; infine, curare fontane e vasche ornamentali, eventualmente inserendo pesci rossi, predatori naturali delle larve.

Si ricorda che, in base alle indicazioni del Servizio Sanitario Regionale, il trattamento adulticida è riservato esclusivamente ai casi di emergenza sanitaria o a infestazioni eccezionali che provocano gravi disagi.

L’uso di insetticidi adulticidi, infatti, comporta effetti collaterali importanti sull’ambiente, colpendo indiscriminatamente anche specie utili come le api. Inoltre, l’efficacia di tali interventi è limitata nel tempo, richiedendo ripetute applicazioni per mantenere i risultati. Per questi motivi, sia in ambito pubblico che privato, se ne sconsiglia fortemente l’utilizzo.