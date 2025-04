Nel pomeriggio del 26 aprile, a Spilamberto, i Carabinieri del locale comando di Stazione sono intervenuti nell’isola ecologica ubicata in via San Vito, poiché il personale della vigilanza aveva poco prima segnalato che due sconosciuti vi stavano asportando del materiale.

All’atto dell’arrivo sul posto, i militari intercettavano l’autovettura segnalata in uso ai due, a bordo della quale gli stessi si stavano allontanando. Una veloce perquisizione del mezzo consentiva di rilevarvi la presenza di vario materiale prevalentemente elettronico appena trafugato dalla struttura, in quel momento chiusa all’utenza.

Stante la flagranza del delitto, i due individui venivano accompagnati in caserma dove, al termine degli accertamenti, venivano identificati per due cittadini di origine marocchina, uno dei quali minorenne, entrambi residenti in Italia. L’adulto 56enne veniva tratto in arresto per ipotesi di reato di furto aggravato in concorso con minore, che veniva invece deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

Condotto nella mattinata odierna innanzi al Giudice del Tribunale di Modena, l’arrestato veniva giudicato con rito direttissimo e nei suoi confronti, una volta convalidato il provvedimento adottato dai Carabinieri, veniva disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.