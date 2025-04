Molto interessanti le SFILATE DEI TRATTORI che si terranno a San Polo d’Enza (iniziativa che si protrae da ben 25 anni) e a Brescello.

Nel comune di San Polo i trattori partiranno alle ore 9.30 da Pontenovo per proseguire poi lungo via Togliatti fino a Via Ventiquattro Maggio (dove è previsto il raduno). La sfilata sarà accompagnata dalla Banda Candian di Montechiarugolo. A San Polo porteranno un saluto ai cittadini il sindaco Franco Palù, Davide Mariotti della Segreteria Cgil provinciale ed Enrico Gobbi, responsabile della Cisl di zona.

A Brescello invece partenza dei trattori alle ore 10 dal centro verso Lentigione accompagnati dal complesso bandistico di Boretto. Tutte le celebrazioni si terranno in piazza Matteotti dalle 10.40. Sono previsti gli interventi del sindaco Carlo Fiumicino e del segretario della lega Spi Cgil di Brescello Cosimo De Pascalis. Al termina della mattinata pranzo tradizionale del Primo Maggio.

Al Centro sociale LA MIRANDOLA di Reggio Emilia il primo maggio si festeggia dalle ore 9.30 con l’aperitivo rosso e i garofani offerti da Spi Cgil a tutti i presenti.

Distribuzione di garofani la mattina del Primo maggio anche a Cadelbosco Sopra in Piazza Lennon, a Rolo in Corso Repubblica, a Campagnola Emilia in Piazza Roma. Qui i volontari di Spi Cgil visiteranno i quartieri e la Casa Protetta accompagnati dalla musica del Corpo Filarmonico Primavera. Alle 11 saluto di Enrico Folloni, Coordinatore Spi Cgil del distretto.