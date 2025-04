Finalmente al via il piano manutenzione straordinaria strade comunali previsto per l’anno 2023: l’amministrazione comunale ha sbloccato interventi necessari per il corretto mantenimento del patrimonio stradale del Comune. L’importo complessivo di progetto, comprensivo di lavori e oneri della sicurezza, è di Euro 335.060,08 più IVA, finanziati con fondi propri del bilancio dell’Amministrazione comunale.

L’affidamento dei lavori si è tenuto il 28 aprile 2025, è prevista una durata di 80 giorni piogge permettendo.

L’intervento ha ad oggetto la messa in sicurezza, la manutenzione e la riqualificazione di strade del centro abitato e delle frazioni, delle aree industriali e di strade extraurbane.

Gli interventi riguarderanno principalmente il rifacimento dello strato di usura, con conseguente rifacimento della segnaletica. Si partirà da Trebbo di Reno, per poi andare a lavorare a Primo Maggio, poi in Zona Industriale, infine nel centro di Castel Maggiore e a Castello.

Nei punti dove si è riscontrata una maggiore criticità, si procederà inoltre con la fresatura ed il rifacimento dei vari strati del pacchetto stradale a seconda delle necessità, andando ad interessare il binder (strato di base per pavimentazioni bituminose su strade a traffico pesante), ed eventualmente rinforzando il sottofondo con strati di stabilizzato e misto cementato.

In particolare:

Centro

In via Gramsci l’intervento riguarda il primo tratto di strada, tra la rotatoria Frabaccia e il passaggio pedonale rialzato, dove si procederà alla manutenzione della pavimentazione stradale mediante la fresatura del manto stradale e rifacimento completo dello strato di usura. Nella fascia soggetta a maggior cedimento si procederà alla posa di strato di fondazione per circa 50 cm di profondità.

In via Pascoli l’intervento prevederà le medesime lavorazioni dell’intervento descritto per via Gramsci nei primi 40 mt di strada: manutenzione della pavimentazione stradale mediante la fresatura del manto e rifacimento completo del tappetino di usura e nella fascia soggetta a maggior cedimento intervento di fresatura del manto stradale e scarifica degli strati inferiori per uno spessore di circa ulteriori 50 cm, posa di strato di fondazione e ripristino degli strati bituminosi di strato di base e strato di usura

In via Matteotti in corrispondenza del ponte sul canale Navile in località Castello, occorre procedere alla manutenzione straordinaria dei parapetti. Si procederà con la rimozione dell’attuale barriera stradale sulla corsia Sud, e la sostituzione con nuova barriera metallica in lega d’alluminio. Lungo la corsia Nord si procederà alla posa di un sopralzo installato in cima alla struttura in muratura esistente, anch’esso realizzato in lega d’alluminio.

In via Angelelli si procederà alla realizzazione di un attraversamento pedonale, rialzato rispetto all’attuale piano percorrenza, con relativa segnaletica stradale, orizzontale e verticale.

In via Di Vittorio (zona industriale) per un tratto di 120 mt, in corrispondenza dell’intersezione con via Magistrini, si procederà alla manutenzione della pavimentazione stradale mediante la fresatura del manto stradale e rifacimento completo del tappetino di usura. Nella fascia soggetta a maggior cedimento invece si procederà a intervento di fresatura del manto stradale e scarifica degli strati inferiori per uno spessore di circa ulteriori 50 cm, dopodiché si procederà alla posa di strato di fondazione e ripristino degli strati bituminosi di strato di base e tappetino.

Trebbo

In via Lame per quasi 500 mt, da poco dopo il confine comunale alla rotatoria Triumvirato Romano, si procederà alla manutenzione della pavimentazione stradale mediante la fresatura del manto stradale e rifacimento completo dello strato di usura (tappetino). Nelle aree più danneggiate è necessario intervenire anche sullo strato sottostante mediante la fresatura e la nuova posa di uno strato di 5 cm di binder.

In via Resistenza sarà realizzato un attraversamento pedonale rialzato. Inoltre, al fine di evitare la sosta di veicoli in sormonto al marciapiede, verranno collocati dissuasori a colonnina nel marciapiede lato Sud, nel tratto compreso tra via Fosse Ardeatine e via Lame.

In via Foscolo si procederà alla manutenzione della pavimentazione stradale. Sarà infine rifatta la segnaletica orizzontale.

Primo Maggio

In via di Corticella si procederà ad un intervento nel tratto compreso tra la rotonda con la Nuova Galliera e la rotonda con le vie Cristoforo Colombo e Paolo Fabbri.

In via Paolo Fabbri (zona industriale) è presente un ammaloramento significativo su una parte di carreggiata. Visto il buono stato generale del resto della sede stradale si procederà ad un intervento di bonifica della sola porzione danneggiata per una lunghezza di circa 120 metri.

Manutenzione Ordinaria

Oltre alla manutenzione straordinaria, sono necessari interventi di mantenimento nello stato di efficienza delle strade di proprietà pubblica, delle relative banchine stradali, delle piste ciclabili, nonché dei marciapiedi, delle aree pedonali e dei parcheggi mediante piccoli interventi idonei a riparare e limitare la formazione di buche o il distacco del tappetino d’usura. Per questo è stato affidato un appalto per garantire con continuità la piccola manutenzione per garantire sicurezza e decoro: l’importo complessivo dei lavori ammonta a 45.750,00 euro IVA compresa.