Apprensione per la scomparsa, ieri – 28 aprile 2025 – a Fellicarolo di Fanano, di Antonietta Piani, 63 anni. Quando il compagno si è svegliato di buon’ora, non l’ha più trovata in casa.

La donna non si è presentata al lavoro a Modena, anzi, sarebbe stata vista a piedi attraversare la piccola frazione. A casa ha lasciato sia i documenti che il cellulare.

Alta circa 1,65 metri, peso 60 chili, occhi azzurri e capelli biondi lunghi, al momento della scomparsa pare indossasse un maglioncino nero a righe beige e scarpe da trekking.

I familiari hanno denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine e sono state attivate le ricerche della donna.

Post del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV